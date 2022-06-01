"До последнего вздоха буду любить и защищать их": Гузеева показала архивное фото с детьми

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева восхитила Сеть старым добрым снимком из семейного альбома, на котором она запечатлена вместе со своими детьми. Поклонники отметили, что Лариса - настоящая красавица, они пожелали счастья ее семье, передает NUR.KZ.

Телеведущая опубликовала архивное фото в Instagram, приурочив публикацию ко Дню защиты детей.

"Ничего важнее детей для меня не было и нет. Я не святая Лариса и не лучшая в мире мать. Но. До последнего вздоха буду любить и защищать их. Благодарю судьбу за самых лучших моих Георгия и Ольгу", - написала Лариса Гузеева (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

На фото молодая мама широко улыбается на камеру, рядом с ней совсем еще маленькая Оля и подросший Георгий. Подписчики отметили, что Лариса - очень красивая женщина и замечательная мама.

"Как я вас понимаю", "Какая милота, поздравляю вас!", "Счастья вам и вашим близким", "Какие вы красивые!", "Самое дорогое и бесценное для мамы. С праздником, с Днем защиты деток", "Оля - такой пончик! Обожаю таких деток", "Красавица мама, красивые детки", "Какое теплое фото", "Я вас обожаю, вы чудесная женщина", "Этим фото можно долго любоваться", "Самая восхитительная мама", "Какая прелесть", - оставили свои отзывы подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1972078-do-poslednego-vzdoha-budu-lyubit-i-zaschischat-ih-guzeeva-pokazala-arhivnoe-foto-s-detmi/