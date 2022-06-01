Бота Нурсеитова о своем первом опыте материнства: Ребенок родил ребенка

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Бота Нурсеитова в День защиты детей вспомнила о своем опыте материнства. Блогерша заявила, что в тот момент "ребенок родил ребенка", но при этом она считала себя очень опытной мамой, передает NUR.KZ.

"Ну, раз сегодня День защиты детей, то вспомним. Мне здесь еще 20 лет. Ребенок родил ребенка", - написала Бота, выложив фото, сделанное в 2015 году.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Инстадива призналась, что она считала себя тогда "опытной и крутой мамой".

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

"Можно сказать, никогда не оставляла ребенка. Я не гуляла с девочками, не выходила в кафе и рестораны. Не потому что запрещали, а потому что мне неинтересно было. Максимум - девочки приходили ко мне домой. Вот такая "яжмать" была", - вспоминает младшая из сестер Нурсеитовых.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Показала блогерша себя и во время беременности младшим сыном в 2016 году.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

"Потом мои дни стали вот такими", - посмеялась Бота, выложив кадр с прогулки с двумя погодками.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Звезда соцсетей призналась, что ей кажется, будто это все было в другой жизни.

"Это два разных человека. Я даже не про внешность. Я повзрослела. Я стала увереннее в себе! Я решаю свои дела сама. Зарабатываю сама. Я решаю, с кем мне общаться или нет. Выбираю, с кем встречаться или нет! Не нравится? До свидания сразу! Стала любить себя больше!

Но одно осталось неизменным. Я по-прежнему осталась стеснительной и скромной", - заявила Бота.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1972058-bota-nurseitova-o-svoem-pervom-opyte-materinstva-rebenok-rodil-rebenka/