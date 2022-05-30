"С утра настроение подняли": Супермамасита рассмешила соцсети свои танцем (видео)

Супермамасита с подписчицами. Фото: instagram.com/super.mamasita

Алия Байтугаева опубликовала танец со своими подписчицами, который рассмешил пользователей соцсети. Сама Супермамасита тоже посмеялась над тем эффектом, который произвели ее движения, передает NUR.KZ.

Блогерша создала женский клуб, состоящий из ее подписчиц, и регулярно устраивает спонтанные встречи с ними. Девушки вместе с Супермамаситой ходят в горы, организовывают пикники и танцы.

Во время одной из таких встреч Алия с подписчицами записала на видео забавный танец, который затем выложила в Instagram.

"Почему у меня они так трясутся?! Хотя смотрится все так легко, на самом деле мы изрядно попотели! Чтобы всем станцевать в унисон, это надо раз 100 прорепетировать. И вот получилось, что получилось! Т***ки трясутся невозможно. Я не виновата! Я их не контролирую!" - посмеялась Алия.

Подписчиков рассмешил танец Алии и ее поклонниц.

"С утра настроение подняли вашим танцем с вишенками", "А почему я смотрю только на них", "Почему мой взгляд только на трясущиеся", "Главное, что есть чем потрясти", "Если бы вы все даже станцевали плохо, я бы не заметила, весь взгляд на них", "Это все маммопластика", "Потому что у вас они ненастоящие", "Они по-своему чувствуют музыку", - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1971535-ya-ih-ne-kontroliruyu-supermamasita-rassmeshila-sotsseti-tantsuyuschey-grudyu-video/