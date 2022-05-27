"Эффектная девушка": телеведущая Амината Уэдраого показала школьное фото

Амината Уэдраого. Фото: instagram.com/aminata_aisha

Казахстанская телеведущая Амината Уэдраого показала фото школьных лет. Она отметила, что закончила школу 11 лет назад. Девочка на фото в гипюровом фартучке с белыми бантами не могла не очаровать пользователей Сети, передает NUR.KZ.

Телеведущая с яркой и запоминающейся внешностью показала, какой была в школьные годы. На архивном фото Амината стоит у дверей школы, на ней школьная форма с белым фартуком из гипюра.

Пышные волосы выпускницы украшают два белых банта, а ее очаровательная улыбка делает образ еще краше и милее. Амината отметила, что закончила школу 11 лет назад.

Амината Уэдраого. Фото: instagram.com/aminata_aisha

В Instagram у девушки 14,3 тыс. подписчиков. Они не скупятся на комплименты в адрес теледивы, комментируя каждый ее новый пост. Так, на одном из видео Амината продемонстрировала отличную фигуру, примерив оригинальное желтое платье с пиджаком лимонного цвета.

"Тяжело быть холодным, когда ты огонь", - отметила она.

Поклонники оставили свои лестные отзывы.

"Клевая, стильная", "Эффектная девушка", "Огонь", "Вау, ролик просто бомба", "Жгучая", "Как всегда красавица", - написали пользователи Казнета.

Ранее мы уже рассказывали биографию смуглой красавицы. Ее мама - казашка по национальности, а папа родом из Буркина Фасо. Девушка владеет несколькими языками и является журналистом по профессии.

Мы писали также, что казахстанские телеведущие восхитили Казнет откровенными снимками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1971304-effektnaya-devushka-televeduschaya-aminata-uedraogo-pokazala-shkolnoe-foto/