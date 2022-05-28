64-летняя Шэрон Стоун вышла на красную дорожку в откровенном платье и покорила фанатов

Шэрон Стоун. Фото: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Секс-символ Голливуда, актриса Шэрон Стоун вышла на красную ковровую дорожку Каннского фестиваля в платье с откровенным декольте, чем привела в восторг своих поклонников.

64-летняя знаменитость выбрала для выхода изумрудное платье от Dolce&Gabbana. Наряд, украшенный пайетками и камнями, пришелся по душе поклонникам актрисы.

Особенно фанатов восхитило декольте и высокий разрез, оголяющий ногу.

Шэрон Стоун. Фото: Lionel Hahn/Getty Images

Снимком с красной дорожки Шэрон поделилась на своей странице в Instagram, а подписчики ожидаемо засыпали знаменитость комплиментами.

"Это больше, чем красота", "Невозможно! Ты прекраснее, чем богиня", "Так необычно видеть голливудских актрис, которые остаются прекрасными без ботокса и филлеров. Ты очень естественная", "Ты затмила всех на этом фестивале, Шэрон! Браво", - и еще десятки подобных отзывов пишут подписчики знаменитости.

Напомним, фурор в Каннах произвела и 48-летняя звезда индийского кино Айшвария Рай Баччан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1970915-64-letnyaya-sheron-stoun-vyshla-na-krasnuyu-dorozhku-v-otkrovennom-plate-i-pokorila-fanatov/