"Самый красивый ангел на Земле": Айшвария Рай произвела фурор на кинофестивале в Каннах

Айшвария Рай. Фото: instagram.com/aishwaryaraibachchan_arb

Обладательница титула "Мисс мира" Айшвария Рай появилась на Каннском кинофестивале в платье из сотни цветов. Своим выходом королева красоты произвела настоящий фурор, передает NUR.KZ.

Каждый выход любимицы публики Айшварии Рай на кинофестивале в Каннах становится ярким событием для ее фанатов. Индийская красавица остается одной из самых желанных гостей на крупном кинособытии года.

В этот раз 48-летняя звезда появилась на Лазурном берегу в пышном черном платье с открытыми плечами, украшенном сотнями цветов.

Оригинальное платье, которое подчеркнуло красоту ее обладательницы, вызвало восторг публики. Безупречный выдержанный макияж, королевская грация, блеск ослепительной красоты глаз Айшварии - образ кинодивы был безупречен.

Рай поделилась фотографиями в Instagram. Подписчики, а их у нее 10,1 млн, воспели ее красоту в своих лестных отзывах, назвав ее самой прекрасной в мире.

"Самая красивая женщина в мире! Пожалуйста, делайте больше и больше фильмов, "О, этот взгляд всегда меня убивает", "Наше восхищение и уважение, пламенный привет из Израиля", "Королева", "Вы исключительная, совершенно красивая, горячо привлекательная и чрезвычайно приятная леди", "Великолепная", "Моя любимая актриса", "Самый красивый ангел на Земле", - отметили фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1970235-samyy-krasivyy-angel-na-zemle-ayshvariya-ray-proizvela-furor-na-kinofestivale-v-kannah/