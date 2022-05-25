"Так держать!": Мария Кожевникова с мячом на футбольном поле восхитила Сеть

Мария Кожевникова. Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Российская актриса Мария Кожевникова потрясла своих поклонников отличной формой. 37-летняя мать троих сыновей вызвала восторг фолловеров, запечатлевшись с мячом на футбольном поле, передает NUR.KZ.

"Мама в деле", - лаконично прокомментировала Мария новое фото, опубликованное на своей страничке в Instagram.

На снимке актриса стоит в футболке, джинсах и клетчатой рубашке. Мария держится рукой за футбольные ворота и наступает на мяч. Ее очаровательная улыбка сразила наповал поклонников, которые отметили, что 37-летняя звезда "Универа" в отличной форме.

Они все еще помнят ее замечательную игру в этом сериале, где она сыграла студентку психологического факультета, первую красавицу вуза Аллу Гришко.

"Супермама", "Красотка", "Хотел бы я такую маму", "Прекрасная", "Какая же вы красивая", "Просто чудо", "Красивая и умная. Это возможно", "Фантастика, вы большая молодец! Много уделяете времени деткам", "Клевая", "Невероятная", "Круто выглядите", "Супер! Так держать!", "Мама - лапуля", "Аллочка Гришко по-прежнему в форме", "В отличной форме - и физически, и ментально", - рассыпались они в комплиментах.

Отметим, что Мария растит трех сыновей - Ивана, Максима и Василия. Кожевникова известна не только ролями в кино, но и своей общественной и политической деятельностью. Кроме того, актриса является мастером спорта по художественной гимнастике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1970859-tak-derzhat-mariya-kozhevnikova-s-myachom-na-futbolnom-pole-voshitila-set/