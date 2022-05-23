"Две звездочки": снявшие видео в TikTok Данэлия Тулешова и Индира Едильбаева восхитили Казнет

Индира Едильбаева и Данэлия Тулешова. Кадр из видео: instagram.com/indi_edilbayeva

Отечественные певицы Индира Едильбаева и Данэлия Тулешова порадовали своих фанатов, исполнив отрывок новой песни "Сияй" из репертуара Индиры в дуэте. Поклонники рассыпались в комплиментах, передает NUR.KZ.

Девушки записали короткое видео для TikTok. Индира опубликовала его также в Instagram.

"Сияй. 25.05", - подписала Индира.

Поклонники порадовались, увидев Индиру и Данэлию вместе и услышав их голоса. Отметим, что девушки давно дружат. Фолловеры не поскупились на комплименты в адрес талантливых красавиц.

"Две звездочки", "Какие красавицы, талантливые девушки", "Самые красивые", "Вы классные", "Классный дуэт", "Как она выросла", "Девчонки, вы просто огонь", - написали они.

У Индиры поинтересовались, что она делает, чтобы так хорошо выглядеть. Певица отметила, что никакого рецепта молодости нет, все дело в позитивном мышлении и заботе о себе. Кроме того, артистка отметила, что счастлива.

"Я счастлива. Бывает такое, что все время находишься в состоянии погони за чем-то лучшим, но мы забываем жить здесь и сейчас. Хочется наслаждаться каждым моментом, даже если плохой исход - это опыт и урок", - написала Индира.

Сторис Индиры Едильбаевой. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Кроме того, к премьере своего трека "Сияй" Индира сделала новую фотосессию, которая очень понравилась ее подписчикам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1970524-dve-zvezdochki-snyavshie-video-v-tiktok-daneliya-tuleshova-i-indira-edilbaeva-voshitili-kaznet/