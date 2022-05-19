"Куколка": Маржан Арапбаева в новом образе собрала комплименты фанатов

Маржан Арапбаева. Кадр из видео: instagram.com/arapbayevamarzhan

Отечественная певица Маржан Арапбаева показала свое преображение. Артистка сменила прическу, что очень понравилось ее фанатам, они высоко оценили ее новый сценический образ, передает NUR.KZ.

"Стилисты сделали мне сегодня такую прическу и мэйк. Как вы думаете, а не подстричься ли мне под каре, а?" - спросила она своих подписчиков.

Поклонники ее творчества отметили, что Маржан очень идет новый образ. Стильный черный лук Маржан дополнила объемными серьгами. Яркая сумочка через плечо украсила ее эффектный образ.

Маржан собрала комплименты верных фолловеров, которые не устают восхищаться тем, как упорно артистка занимается в тренажерном зале, оттачивая свою фигуру.

Они отметили, что их любимица обладает не только красивым голосом, но и отличной фигурой. А новая прическа, по их мнению, делает ее обладательницу еще более стильной. Однако многие пожелали, чтобы Арапбаева не расставалась с длиной своих пышных волос.

"Вау, вы красотка", "Вам к лицу, такая красивая", "Крутой образ, но, пожалуйста, не отрезайте свои волосы, вам идут длинные локоны", "Классная прическа, вам так идет", "Уау! Супер, Маржан! Вы такая няшка!", "Каре вам очень хорошо", "Так помолодела", "Куколка", - поделились отзывами фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1970078-kukolka-marzhan-arapbaeva-v-novom-obraze-sobrala-komplimenty-fanatov/