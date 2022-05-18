"Не отстают от молодежи": станцевавшие в стиле TikTok Беркут и Аиша зарядили Сеть позитивом

Беркут и Аиша. Кадр из видео: instagram.com/berkut_aibekjan

Супруги Беркут и Аиша подняли настроение своим подписчикам в соцсети, опубликовав забавное видео. Артисты станцевали в стиле TikTok, что вызвало умиление у поклонников, однако не обошлось и без язвительных комментариев, передает NUR.KZ.

"Не отстаем от других", - подписал Беркут видео, которое опубликовал в Instagram.

Забавный ролик понравился его подписчикам. К слову, его читательская аудитория в этой социальной сети достигла 2,9 млн человек.

Фанаты умилились позитивной паре и оставили свои отзывы.

"Не отстают от молодежи", "Как вы мне нравитесь", "Дорогие мои, люблю этих людей", "Вот вы даете, прикольные", "Ненавязчиво, сами по себе", "Позитивчики", "Я вас обожаю, ждем новое видео!", "С Востока на современный ритм", "Ой, как дети, молодцы просто. Жду и дальше смешные сюжеты. Аиша прекрасна", "Такая позитивная пара", "Красавчики", "Посмотрела на вас и тоже танцевать захотелось", "Аиша, здесь ты круче", "Классные", - гласят комментарии.

Но не всех видео развеселило, нашлись и те, кто остался недоволен их танцем.

"Делать нечего им", "У них что, других дел нет? На нервы уже действуют", "Ужас, пенсионеры", - разошлись комментаторы.

Мы писали ранее, что Беркут и Аиша устроили незабываемый праздник в честь дня рождения дочери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1969914-ne-otstayut-ot-molodezhi-stantsevavshie-v-stile-tiktok-berkut-i-aisha-zaryadili-set-pozitivom/