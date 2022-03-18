"Богиня с Багамских островов": Асель Сагатова вдохновила фанатов снимками у моря

Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Актриса Асель Сагатова поделилась своими фотографиями с Багамских островов, которые вдохновили ее подписчиков. Фанаты отметили, что звезда на них прекрасна, как всегда, передает NUR.KZ.

"Фотографии архивные. Память о Багамских островах", - написала Асель, опубликовав несколько фотографий в своем Instagram, на которых она, загорелая, нежится под солнцем в летящем пляжном платье. Морской пейзаж позади актрисы украсили белоснежные облака на фоне голубого неба и пенные волны.

Пользователи соцсети оценили морские снимки актрисы, лучащиеся ее счастьем и беззаботностью. А некоторые отметили, что она на них напоминает Ассоль, героиню книги "Алые паруса".

"Милая всегда", "Красавица", "Ассоль", "Она прекрасна, как всегда", "Аселяя - красотка", "Шикарно выглядите", "Что Багамы, что волны - ерунда. Что море, что солнце - и они не тема. Вот Асель - это дааа!", "Не место украшает вас, Асель, а вы украшаете это место!", "Багамская богиня. Или богиня с Багамских островов!" , "Хочется "алых парусов" на горизонте", - поспешили они выразить свое восхищение комплиментами отечественной звезде.

Ранее Асель Сагатова также призналась, что ей "путешествия дарят потрясающие мгновения", порадовав фанатов кадрами из них.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1961530-asel-sagatova-vdohnovila-fanatov-snimkami-u-morya/