"Как вы об этом будете жалеть": Say Mo упрекнули за танцы в микрошортах с разрезами на ягодицах (видео)
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Казахстанская певица Say Mo спешит насладиться молодостью и сексуальностью. В очередной раз девушка надела приковывающий взгляды к ее телу наряд и "зажгла" под музыку с подругой. Однако пользователи соцсети заявили, что знаменитость будет жалеть об этих временах, передает NUR.KZ.
В своем Instagram Молдир в очередной раз продемонстрировала, как весело может проводить время по вечерам. Для своего выхода музыкальная исполнительница выбрала топ с умопомрачительным декольте и ультракороткие шорты с многочисленными разрезами на ягодицах.
Наряд получился довольно эффектным, особенно, если учесть, что Say Mo решила станцевать в нем тверк. Она поделилась с фанатами кадрами танца с Ботой Балабековой. Двигались девушки пол звуки песни Say Mo "Посмотри, какая".
"Встретила тут Nicole Scherzinger", - заявила Молдир.
Пользователи соцсети отреагировали на видео неоднозначно.
"Как мне вас жалко ,девочки", "Как вы об этом будете жалеть", "Ужас", "Очень вульгарно", "Такие смешные клоунчики", - высказались хейтеры.
Однако другие заявили, что Say Mo прекрасна.
"Такая классная, Say! Ты максимально искренняя", "Что за 40-летняя татешка рядом, кто-нибудь в курсе? Say Mo, как всегда, на высоте", "Все равно все внимание на тебе", "Моля хороша, красива и просто девочка-огонь", "Боже ты такая красивая", - заявили фанаты.
Напомним, Айжан Байзакова раскаялась из-за прошлой жизни и рассказала о настоящей себе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1969437-kak-vy-ob-etom-budete-zhalet-say-mo-upreknuli-za-tantsy-v-mikroshortah-s-razrezami-na-yagoditsah-video/