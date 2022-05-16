"Как вы об этом будете жалеть": Say Mo упрекнули за танцы в микрошортах с разрезами на ягодицах (видео)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo спешит насладиться молодостью и сексуальностью. В очередной раз девушка надела приковывающий взгляды к ее телу наряд и "зажгла" под музыку с подругой. Однако пользователи соцсети заявили, что знаменитость будет жалеть об этих временах, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Молдир в очередной раз продемонстрировала, как весело может проводить время по вечерам. Для своего выхода музыкальная исполнительница выбрала топ с умопомрачительным декольте и ультракороткие шорты с многочисленными разрезами на ягодицах.

Наряд получился довольно эффектным, особенно, если учесть, что Say Mo решила станцевать в нем тверк. Она поделилась с фанатами кадрами танца с Ботой Балабековой. Двигались девушки пол звуки песни Say Mo "Посмотри, какая".

"Встретила тут Nicole Scherzinger", - заявила Молдир.

Пользователи соцсети отреагировали на видео неоднозначно.

"Как мне вас жалко ,девочки", "Как вы об этом будете жалеть", "Ужас", "Очень вульгарно", "Такие смешные клоунчики", - высказались хейтеры.

Однако другие заявили, что Say Mo прекрасна.

"Такая классная, Say! Ты максимально искренняя", "Что за 40-летняя татешка рядом, кто-нибудь в курсе? Say Mo, как всегда, на высоте", "Все равно все внимание на тебе", "Моля хороша, красива и просто девочка-огонь", "Боже ты такая красивая", - заявили фанаты.

Напомним, Айжан Байзакова раскаялась из-за прошлой жизни и рассказала о настоящей себе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1969437-kak-vy-ob-etom-budete-zhalet-say-mo-upreknuli-za-tantsy-v-mikroshortah-s-razrezami-na-yagoditsah-video/