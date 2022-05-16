"Я была не собой": Байзакова раскаялась из-за прошлой жизни и рассказала о настоящей себе

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова раскаялась в том, какой образ жизни вела ранее, и заявила, что это не ее уровень - "бегать по барам" и "плясать на сцене в стельку пьяной". Актриса рассказала о том, какой является на самом деле, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Байзакова высказалась о своих новых приоритетах.

"И только к 27 годам ты понимаешь, что твое тело не заслуживает того, что ты делал с ним до. Не твой уровень бегать по барам, плясать на сцене в стельку пьяной и утром спасаться таблетками. Не твой уровень тратить свою энергию на ненужных людей, не уважающих тебя и твой выбор.

Всю свою энергию надо посвящать семье, друзьям, любимому делу, своей преданной собаке. Все это время я была не собой. И потихоньку выходя из этого состояния "не себя", я чувствую себя, настоящую Айжан", - заявила она.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Звезда соцсетей также отметила, какой она себя видит и чего желает в себе на самом деле.

"Научиться любить без всяких триггеров из прошлого. Уметь доверять человеку, даже если тебя предавали. Уметь слышать, помогать человеку меняться, но только на своем примере, а не давлением и разборками. Вот она, настоящая я. Свободная и умеющая любить", - высказалась блогерша.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Ранее Айжан заявила, что с новым бойфрендом ей теперь не хочется "безумных тусовок и грязи".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969386-ya-byla-ne-soboy-bayzakova-pokayalas-iz-za-proshloy-zhizni-i-rasskazala-o-nastoyaschey-sebe/