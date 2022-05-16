"Мне нравится моя аккуратная грудь": Бузова о своих ухажерах, "голых" фото и пластике

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова, пообщавшаяся с поклонниками, призналась, что очень хочет влюбиться и выйти замуж. Телеведущая также высказалась о своих ухажерах, "горячих" фотографиях и ответила на вопрос о пластике носа и груди, передает NUR.KZ.

Певица решила пообщаться с любимыми поклонниками в своем Instagram. Один из них спросил Олю, есть ли у нее ухажер или она планирует оставаться одна.

"Есть и не один. Я всегда вызывала интерес у противоположного пола. Очень хочу влюбиться. Я открыта к общению, и с мужчинами легко и быстро нахожу общий язык. Но я очень серьезно подхожу к такому вопросу, как отношения. Если я в них вступаю, значит это серьезно и надолго. Я и замуж хочу выйти. Пока я свободна", - ответила Бузова.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Другой фанат запереживал, что у Бузовой якобы пропали откровенные снимки.

"Не пропали и не пропадут. Пока мое тело, статус и возраст позволяет, я буду это делать. Люблю красоту линий. Просто сейчас что и где фоткать? К тому же, я еще не вернула свою идеальную фигуру. Будет съемка новая или место располагать, обязательно сделаю. Пока ловите PlayBoy 2020", - пообещала звезда.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга заверила, что никогда не прибегала к пластике носа, вопреки всем слухам.

"Некоторые "умники" пишут про нос, вот нашла фото, где мне 22. Смотрите, нос такой же", - заявила Бузова.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

По словам артистки, маммопластику она тоже не делала.

"Не делала и не планирую. Мне нравится моя аккуратная, очень красивой формы грудь. Однажды чуть не легла под нож на стрессе. Слава Богу, хватило мозгов этого не делать", - пооткровенничала Бузова.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1969435-mne-nravitsya-moya-akkuratnaya-grud-buzova-o-svoih-uhazherah-golyh-foto-i-plastike/