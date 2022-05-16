"Почему одна?": Камшат Жолдыбаева впечатлила Казнет жарким танцем (видео)

Камшат Жолдыбаева. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Казахстанская актриса и певица Камшат Жолдыбаева впечатлила Казнет своим танцем. Пользователи соцсети отметили, что экс-солистка "КешYOU" в отличной форме. Однако некоторые снова задались вопросом, почему Камшат не спешит под венец, передает NUR.KZ.

Жаркий танец Камшат Жолдыбаевой обсудили ее подписчики в Instagram. Они оставили многочисленные комментарии под опубликованным видео.

Многие восхитились ее отличной формой и пластикой.

"Молодец, фигуру сохранила, после 30 надо следить, обязательно", "Специально пампушек взяла на подтанцовку, да?", "Сексуальность и женственность", "Что за огонь!", "Секси", "Крутая", "Вагон женской энергии", "Настоящий талант", "Молодчина, новая песня выходит, да?", "Что за фигура!", "Крутая", "Даже если песня не станет хитом, она сама - хит", - отметили они.

Однако некоторые задались вопросом, почему 34-летняя Камшат не торопится замуж.

"Почему одна? Все вроде есть, но ни мужа, ни ребенка", "Вот не пойму, красотка, фигура, внешний вид просто бомба, почему одна? Известная, красивая и успешная, но одна?" - написали комментаторы.

На их вопрос ответили преданные фанаты Камшат.

"Такие девушки за кого попало замуж не выходят, они выбирают достойного. Придет ее время - выйдет замуж", "У вас советское мышление. Сейчас девушки выбирают другие приоритеты. И нет дикого желания обязательно выйти замуж и родить. Все по желанию", - заключили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1969424-pochemu-odna-kamshat-zholdybaeva-vpechatlila-kaznet-zharkim-tantsem-video/