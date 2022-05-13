"Сочный персик": живущая на Бали Анфиса Чехова потрясла соцсети сексуальной фигурой

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала серию фотографий с Бали. Поклонницы признались, что хотели бы иметь такую фигуру, как у нее, передает NUR.KZ.

Одно из фото, опубликованных в Instagram Анфисы, было снято в ванне, наполненной цветами, на фоне чарующей балийской природы. Сама Чехова при этом была одета в яркий купальник. Удачно подобранное бикини подчеркнуло достоинства знаменитости.

Поклонники принялись расхваливать и зеленый пейзаж, и фигуру героины кадров.

"Какая вы женственная", "Какая красотища", "Ммм, богиня", "Просто приятно посмотреть", "Все тату показала? Или их еще больше?", "Вау, красота-то какая", "Анфиса, вы оживаете! Хорошего мужчину вам!", "Шикарные ноги у вас, красотка Анфиса", "Какая зайка сочная", "Сочный персик", "Прекрасно выглядите", - прокомментировали очарованные пользователи соцсети.

Анфиса также рассказала, как ей живется на острове.

"Жизнь на Бали, несомненно, прекрасна, но очень эмоциональна. Каждый день приносит вам разные ощущения. Иногда кажется, что я села на американские горки, забыв пристегнуться. И несет меня этот шаткий поезд с бешеной скоростью, то вверх, вызывая эйфорию, то вниз, ввергая в пропасть отчаяния и страха", - пояснила Чехова.

По словам телеведущей, в этом месте не происходит сильных изменений.

"Бывает день, когда я думаю, что прекрасней этой жизни ничего нет, что я полна вдохновения и готова им делиться. А бывает день, когда я смотрю билеты обратно в Москву и заодно подыскиваю свободную койку в клинике неврозов.

Шутки шутками, но на Бали все происходит не просто так, все обучающие процессы убыстряются, все чувства оголяются. Время пролетает молниеносно и каждый день ты чувствуешь, что Бог стоит за углом, зажав в кулаке приготовленное для тебя чудо. Главное - смотреть широко распахнутыми глазами. Главное - не пропустить", - заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1969220-sochnyy-persik-zhivuschaya-na-bali-anfisa-chehova-potryasla-sotsseti-seksualnoy-figuroy/