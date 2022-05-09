"Он похож на старушку": внешний вид Тома Круза вызвал споры у фанатов

Том Круз. Фото: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images

Актер Том Круз долгое время считался одним из самых красивых мужчин Голливуда. Тем не менее, на недавнем снимке с певицей Леди Гагой актера обвинили в злоупотреблении пластикой лица.

Фото, о котором идет речь, было сделано после выступления Леди Гаги в амфитеатре Dolby Live в Лас-Вегасе. Певица выложила кадр на своей странице в Instagram.

"Спасибо, что пришел на концерт. Люблю тебя, мой друг", — подписала снимок Леди Гага.

На фото актер и певица стоят рядом, обнявшись, при этом видно как Гага целует 59-летнего Круза в щеку.

Внешность Тома Круза на этом кадре вызвала обсуждение фанатов – им показалось, что актер слишком злоупотребляет пластическими операциями.

"Состарился", "Он похож на старушку", "Том какой-то странный", "Вы прекрасная пара, но Том сильно увлекся пластикой", "Удалите это", "Лицо Круза явно пострадало от злоупотребления пластикой", "Том, плохо выглядишь", — написали пользователи соцсети в комментариях.

Недавно Леди Гага анонсировала новую песню Hold My Hand к фильму Тома Круза "Топ Ган: Мэверик".

Гага рассказала, что она "работала над этим годами", пытаясь усовершенствовать трек и "сделать его нашим" в трудное для всего мира время.

"Когда я написала эту песню для Top Gun: Maverick , я даже не осознавала, как глубоко она охватила сердце фильма, мою собственную психику и природу мира, в котором мы живем", — написала Гага.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1968313-on-pohozh-na-starushku-vneshniy-vid-toma-kruza-vyzval-spory-u-fanatov/