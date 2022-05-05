"Что случилось с этой девушкой?": снявшаяся топлес Дина Тасбулатова потрясла "уятменов"

Дина Тасбулатова. Фото: instagram.com/dina_tasbulatova

Казахстанская актриса Дина Тасбулатова, сыгравшая в сериале "Золотая орда", опубликовала кадры смелой фотосессии. Дина снялась топлес и собрала комплименты преданных фанатов. Но нашлись и те, кто посчитал фото нескромным, передает NUR.KZ.

Фото топлес актриса опубликовала в Instagram.

"Сочетание тонкого вкуса и крутых идей", - подписала она снимок.

Необычное фото, словно разорвано пополам и собрано из двух половинок разных кадров. На них Дина позирует топлес, прикрыв грудь руками.

Подписчики, в их числе ее звездные коллеги - Индира Едильбаева, Айгерим Далиева и другие - отметили, что это просто нереальная фотосессия, они не поскупились на огненные смайлики и "лайки".

"Мне нравится", "Красотка, я тебя люблю", "Уау!", "Круто заходит", - отметили они.

Нашлись и моралисты, которые раскритиковали фото.

"Что случилось с этой девушкой? Гонит уже", - гласит комментарий подписчика.

Между тем, на страничке фотографа появились другие кадры из этой же фотосессии. Актриса, обнаженная топлес, сидит спиной к камере. Подписчики Александра восхитились его работой и отметили, что он является настоящим мастером своего дела.

На втором кадре Дина пристально смотрит в камеру, она запечатлена с цветами на лице и шее. Образ получился очень нежным и чувственным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1968126-chto-sluchilos-s-etoy-devushkoy-snyavshayasya-toples-dina-tasbulatova-potryasla-uyatmenov/