Экс-"ангел" Victoria's Secret показала фигуру в 41 год на откровенной фотосессии

Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele

Бразильская супермодель и актриса, одна из бывших "ангелов" Victoria's Secret Жизель Бюндхен снялась в новой откровенной фотосессии и восхитила поклонников своей фигурой.

Жизель приняла участие в фотосессии издания V Magazine. Снимками модель поделилась в своем Instagram-аккаунте.

41-летняя знаменитость позировала в слитном купальнике американского бренда Norma Kamali, который совсем не скрывал ее подтянутое тело.

Образ манекенщицы дополняли перчатки и обувь на высоком каблуке.

Подписчики Жизель, а их почти 19 миллионов, пришли в восторг от снимков.

Только за первые 10 часов публикация со снимками с фотосессии набрала больше полумиллиона отметок "Нравится".

"Нет слов!", "Лучшая из лучших", "Муза", "Ты выглядишь лучше, чем когда-либо", "Лучшая супермодель всех времен", - и сотни других подобных комментариев оставили восхищенные поклонники Бюндхен под публикацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1968086-eks-angel-victorias-secret-pokazala-figuru-v-41-god-na-otkrovennoy-fotosessii/