Позолоченный гламур: как выглядели мировые звезды на главном фэшн-балу Met Gala

Блейк Лайвли на Met Gala-2022. Фото: Taylor Hill/Getty Images

На этой неделе в Нью-Йорке прошел главный ежегодный бал мира моды Met Gala. В этот раз темой благотворительного мероприятия стал "позолоченный гламур". Именно этому определению должны были соответствовать наряды мировых звезд.

Ежегодно благотворительное мероприятие Met Gala, организуемое Институтом костюма музея Метрополитен в Нью-Йорке, собирает главных модников и модниц из мира селебрити.

В этом году, выбирая образы для главного события в мире моды, знаменитости должны были ориентироваться на эпоху "позолоченного века" – время экономического расцвета в США в конце XIX – начале XX века. Тогда представители высшего общества подходили к выбору одежды по принципу "чем больше, тем лучше".

Пышные юбки, глубокие декольте, блестящие ткани и самые неординарные аксессуары – таковы основные составляющие нарядов того времени.

Одним из самых удачных выходов, по мнению критиков и поклонников, стал выход актрисы Блейк Лайвли – она появилась в платье-трансформере.

Фанаты по достоинству оценили и образ супермодели Кары Делевинь – она отдала предпочтение брючному костюму.

А светской львице Ким Кардашьян пришлось похудеть на 7 килограммов, чтобы втиснуться в платье самой популярной блондинки Голливуда Мэрилин Монро.

На дорожке Met Gala своими нарядами блеснули также певица Оливия Радриго, рэперша Карди Би, Кайли и Кендалл Дженнер, певица Билли Айлиш, актер и певец Джаред Лето и другие знаменитости. Предлагаем полюбоваться самыми запоминающимися нарядами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1967947-pozolochennyy-glamur-kak-vyglyadeli-mirovye-zvezdy-na-glavnom-feshn-balu-met-gala/