Колготки в сетку и шорты: Мадонна поделилась провокационными снимками

Мадонна. Фото: Elisabetta Villa/Stringer/Getty Images

63-летняя американская певица Мадонна опубликовала в Сети провокационные снимки. Фотосессия была сделана в студии звукозаписи во время рабочего процесса.

Снимки появились в Instagram Мадонны. Она предстала перед публикой в коротких шортах и колготках в сетку, что не могли не отметить подписчики всемирно известной певицы.

"Музыка и суши спасают мою жизнь", - подписала Мадонна снимки.

Также певица надела черную кожаную косуху, солнцезащитные очки и повесила цепь на шею.

Подписчики оценили внешний вид 63-летней артистки и напомнили ей, что ждут от своего кумира новых хитов.

"Ух какая прическа", "Королева поп-музыки", "Красотка, подари нам новые песни", "Давай новый альбом, прекращай делать ремиксы на Frozen",- писали они.

Некоторые же раскритиковали 63-летнюю певицу за попытки выглядеть моложе.

"Как много фотошопа", "Хватит молодиться, старушка", "О боже, это уже какая-то CGI-Мадонна", - оставили свои комментарии фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1967228-kolgotki-v-setku-i-shorty-madonna-podelilas-provokatsionnymi-snimkami/