Экс-жена Моргенштерна и Дина Саева взорвали соцсети "мокрыми" фото в купальниках

Дилара Зинатуллина и Дина Саева. Фото: instagram.com/influesii

Дилара Зинатуллина, после развода полюбившая сексуальные фотосессии, вместе с блогершей Диной Саевой вновь разделась ради горячих фото. Девушки выложили снимки в купальниках, из-за которых их сравнили с Кайли и Кендалл Дженнер, передает NUR.KZ.

Фотографии Дилары и Дины в объятьях волн и друг друга появились на страницах экс-супруги Моргенштерна и ее подруги в Instagram.

На кадрах девушки, одетые в открытые купальники модного в этом сезоне лавандового цвета, позируют на пляже. Они плещутся в волнах, нежатся на песке и счастливо смеются, обнимаясь.

За несколько часов фотосессия собрала более 400 тысяч "лайков". Не прошел мимо жарких кадров и Алишер Моргенштерн, тоже нажав на отметку "нравится".

Пользователи соцсети поспешили выразить девушкам свое восхищение, а также сравнили их с сестрами Дженнер.

"Фиолетовый рай", ""Две красавицы", "Кайли курит в сторонке", "Кайли и Кендалл?", "Одна краше другой", "Симпатичные девушки", "Хотела бы себе такие же фото, вы прекрасны!", "Как же красиво, даже локация завораживает", "А что там Морген, смотрит, наверное и молчит", "Коронованые русалки", - прокомментировали подписчики.

Напомним, ранее Дилара Зинатуллина, рассказавшая о разводе с Моргенштерном, призналась, что до сих пор любит его и даже могла бы "за него убить".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1967146-eks-zhena-morgenshterna-i-dina-saeva-vzorvali-sotsseti-mokrymi-foto-v-kupalnikah/