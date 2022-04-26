Plus-size модель Эшли Грэм снялась топлес через три месяца после родов (18+)

Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham

Plus-size модель Эшли Грэм в январе стала мамой близнецов. Спустя три месяца после родов она показала свою фигуру, снявшись топлес, передает NUR.KZ.

"Привет, новый животик. Мы прошли через многое. Спасибо", - написала Эшли в своем Instagram, добавив хештег "спустя три месяца после родов".

На опубликованном кадре она стоит перед зеркалом в ванной, оголенная по пояс, лишь прикрывая грудь рукой.

На других снимках в карусели Грэм демонстрирует растяжки на своем животе, появившиеся во время беременности. За день фотографии собрали более 860 тысяч "лайков" от пользователей соцсети.

Поклонники Эшли оценили ее смелость и выразили восхищение телом plus-size модели, выносившим двух детей сразу.

"Идеальна", "Всегда прекрасна внутри и снаружи", "Всегда так приятно видеть женские тела без фильтров и во всем их великолепии. Ты абсолютная красавица", "Удивительны жизни, которые вы создали, выносили и выпустили в этот мир", "Она великолепна. Как и ее животик", "Этот животик имеет самую красивую, полезную историю", "Ты выглядишь удивительно", - заверили фанаты Грэм.

Одна из подписчиц призналась, что тоже родила пару месяцев назад и Эшли вдохновляет ее такими фото.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1966825-plus-size-model-eshli-grem-snyalas-toples-cherez-tri-mesyatsa-posle-rodov-18/