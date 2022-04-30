Дженнифер Лопес в красном мини-платье подверглась критике в Сети

Дженнифер Лопес. Фото: Frederick M. Brown/Stringer/Getty Images

52-летняя Дженнифер Лопес появилась на публике в откровенном образе. Звезда выбрала для выхода в свет мини-платье красного цвета и высокие ботинки. Однако не все поклонники оценили ее наряд.

Фотография в красном платье появилась в Instagram Лопес. Перед подписчиками она предстала в мини-платье красного цвета и черных высоких ботфортах на каблуках люксового бренда Christian Louboutin.

На размещенных кадрах видно, что волосы поп-исполнительницы распущены.

"Девичник", - написала знаменитость под фото.

Как сообщается Daily Mail, в этом наряде Лопес появилась на публике в западном Голливуде. Журналисты издания отметили, что свой образ звезда дополнила белой сумкой от Chanel за 15 тыс. долларов.

Многие читатели не оценили внешний вид Джей Ло. По их мнению, певица должна одеваться более элегантно в силу своего возраста, ведь ей уже 52 года.

"Заметно постарела, а одевается, как 20-летняя", "Я бы никогда не надела такое в 50 лет", "Такое ощущение, что Лопес пытается соревноваться с молодыми", "15 тысяч за сумочку? Они заставляют нас платить за логотип такие деньги! Мы платим за аксессуар, а не за лого. Глупо", - писали они.

Но некоторые все же поддержали звезду, отметив, что она выглядит великолепно.

"Просто женщина в красном. Разве женщина в красном может выглядеть плохо?", "Завораживающий вид", "Ух ты, какая вишенка!", - поддержали ее фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1966765-dzhennifer-lopes-v-krasnom-mini-plate-podverglas-kritike-v-seti/