"Куда грудь делась?": фото Дилары после развода с Моргенштерном очень удивили фанатов

Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii

Дилара Зинатуллина, экс-супруга рэпера Моргенштерна, после расставания с ним принялась активно публиковать горячие фото в соблазнительных нарядах. Очередная порция снимков вызвала всплеск комментариев от фанатов. Часть из них восхитилась внешностью девушки, а другая удивилась, куда "пропала" грудь блогерши, передает NUR.KZ.

Пока Моргенштерн публикует странные видео и просит найти ему реабилитационный центр, Дилара в своем Instagram делится новыми жаркими фотографиями.

Так блогерша выложила несколько кадров, на которых она позирует в лифе купальника и белой мини-юбке в стиле american girl. Волосы девушка собрала в два высоких хвоста, а лицо ее обрамлено тугими узкими косичками.

Фанаты девушки предположили, что таким образом блогерша применяет распространенную тактику: привлекает внимание Моргенштерна - мол, чтоб тот понял, кого потерял. Они также выразили восхищение внешностью Дилары.

"Кого он потерял", "После расставания с Моргенштерном", "Девочка-конфетка", "Уф, секси-Дилара", "Какая же ты цаца", "Режим «доказывать, кого он потерял» включила", "Как Алишер такую бросил?" - прокомментировали поклонники.

А некоторые отметили, что на новых снимках фигура девушки изменилась. По мнению части подписчиков, грудь Дилары теперь выглядит скромнее.

"Куда грудь делась?", "Бейби, наверно, твоя грудь осталась у Алишера", "Собственно говоря, а где вишенки?", "Нужна поисковая бригада. Будем искать си***и Дилары", "0,2 размер", "Зачем она надела себе на груди, если там нету ничего", "Кажется, этот лифак вообще не подходит никому, он визуально уничтожает грудь", "Ровная стена", "Морген, когда уходил, вишенки с собой забрал?" - пошутили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1966338-kuda-grud-delas-foto-dilary-posle-razvoda-s-morgenshternom-ochen-udivili-fanatov/