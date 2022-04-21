"Бревно и в Африке бревно": станцевавшую стриптиз-танец Бузову высмеяли в соцсети (видео)

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова, продемонстрировавшая подписчикам свой танец у шеста, подверглась их насмешкам. Пользователи соцсети назвали звезду "бревном" и заявили, что девушка напрочь лишена сексуальности, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Бузова показала, как танцует на пилоне.

"Курс на сексуальность взят. Ведь сексуальной и красивой можно быть в любом возрасте. Или стать такой! Или наоборот, можно чувствовать себя замухрышкой и в цветущие 18 лет! Женщине необходима внутренняя гармония, принятие себя и, самое главное, любовь к себе.

Я никогда не считала себя сексуальной, хотя вниманием противоположного пола не была вовсе обделена как в 13 лет в девятом классе, так и сейчас. Сейчас чувствую, что мне эти занятия просто необходимы, чтобы не чувствовать себя солдатом в юбке", - заявила Ольга.

На кадрах певица в ультракоротких шортах, обнаживших ее ягодицы, и в туфлях на каблуке пытается страстно извиваться в танце. Однако усилия Бузовой большинство подписчиков не оценили.

"Сексуальности - ноль! Не надо себе льстить", "Не позорься, куда ни влезешь, везде провал", "Деревяшка на палке", "Сексуальность - это не про тебя, как дерево", "Петь без фонограммы, шест и пластика - это не твое", "Нет никакой чувственности, так себе суррогат", "Бревно - оно и в Африке бревно", - заявили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1966149-brevno-i-v-afrike-brevno-stantsevavshuyu-striptiz-tanets-buzovu-vysmeyali-v-sotsseti-video/