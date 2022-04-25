"Я жирею": Рита Дакота пожаловалась, что потолстела из-за стресса

Рита Дакота. Фото: instagram.com/ritadakota

Известная певица Рита Дакота поделилась с подписчиками кадрами с фотосессии. Комментируя съемку, она отметила, что поправилась на фоне стресса.

Певица в сторис своего Instagram обсудила с подписчиками фотосессию на берегу моря. На опубликованных кадрах Рита позирует в белом купальнике и парео, который накинула на бедра. Сама Дакота сравнила свой образ с Бейонсе.

Рита Дакота. Фото: instagram.com/ritadakota

Она пожаловалась, что на фоне переживаний начала набирать вес.

"Всегда на стрессе все худеют, а я жирею. Классика", - написала она.

Тем не менее Рита считает, что набранные килограммы не сильно испортили ее фигуру. Она спросила своих подписчиков, поддерживают ли они ее мнение касательно данного вопроса.

"Ну какая богиня", "Рита, тебя хочется потрогать", "Любимая Рита! Такая красивая! Обожаю", "Нимфа", - ответили поклонники певицы.

Рита Дакота. Фото: instagram.com/ritadakota

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1966096-ya-zhireyu-rita-dakota-pozhalovalas-chto-potolstela-iz-za-stressa/