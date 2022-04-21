Обнажившая плечи и бедро беременная Джуринская вызвала восторг фанатов (фото, видео)

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Жания Джуринская старается наслаждаться каждым днем своего "интересного положения". Знаменитость часто устраивает фотосессии в необычных для беременных нарядов, чем шокирует и восхищает поклонников. Надев платья, оголяющие плечи или бедро, актриса собрала море комплиментов от фанатов, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Жания опубликовала серию фото в огненно-красном платье с открытыми плечами.

"Мне фотограф делает такие шикарнейшие фото, а я их не гружу! Сама пересматриваю и снова кладу в сундук. Надо исправлять. Цветное или чб? Я недавно в сторис писала о том, что мне кажется, фотосессии можно использовать в качестве терапии.

Красивые фотографии поднимают самоооценку, следовательно, обретаешь уверенность в себе. Меришь на себе любой образ , что позволяет раскрыть другие твои грани. Сам процесс разбавляет серые будни", - поделилась Джуринская своими чувствами.

Для другой фотосесии артистка выбрала черное платье с высоким разрезом на бедре. Стильные наряды были по достоинству оценены пользователями соцсети.

"Все верно насчет самооценки и поднимает настроение", "Какая вы красивая, офигенная, шикарная", "Вы говорите так кокетливо и вам так идет. Вы баловень своей жизни. Ваш смех, ваша улыбка вам к лицу. И также вы очень красивая", "Очень красивые фотки, прям беременность очень даже идет вам!" - похвалили фанаты снимки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1966059-obnazhivshaya-plechi-i-bedro-beremennaya-dzhurinskaya-vyzvala-vostorg-fanatov-foto/