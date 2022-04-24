"Естественная красота" 53-летняя Дженнифер Энистон показала лицо без макияжа

Дженнифер Энистон. Фото: Stefanie Keenan/Getty Images

Американская актриса Дженнифер Энистон записала видео со своей коллегой Кортни Кокс. Звезда не стала стесняться и показала лицо без макияжа подписчикам.

Видео появилось в Instagram актрисы. Дженнифер и Кортни снялись в футболках с логотипом благотворительной организации Americares, которая занимается ликвидацией последствий стихийных бедствий и организацией гуманитарной помощи.

Стоит отметить, что героини видео не стали накладывать макияж и показали свою естественную красоту.

"Друзья навсегда", — подписала звезда пост, напомнив, что вместе с Кокс она снималась в культовом ситкоме конца 90-х.

Подписчики восхитились внешностью Энистон в комментариях под видео.

"Вы обе выглядите потрясающе", "Прекрасные", "Обожаю вас", "Естественная красота", "Горячие девчонки", "Что за дуэт", - писали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1965983-estestvennaya-krasota-53-letnyaya-dzhennifer-eniston-pokazala-litso-bez-makiyazha/