Многодетная Оксана Самойлова в сексуальном бюстгалтере очаровала фанатов

Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова поделилась кадрами с жаркой фотосессии, сделанной в пустыне, и очаровала поклонников. Мать четверых детей также рассказала интересные факты о себе, передает NUR.KZ.

В своем Instagram супруга Джигана выложила серию фотографий, на которых она позирует в комплекте нижнего белья, украшенном множеством кристаллов.

"Знаю, что у большинства из вас я ассоциируюсь с ролью мамы, "мамищи", я бы сказала, но иногда мне хочется открываться вам и с других сторон, например "грудью". Хотя это сложно, когда у тебя четверо таких классных детей", - пошутила Оксана.

Самойлова также поделилась занимательными фактами о себе.

"Я могу сама собрать любую мебель из "Икеи", а еще починить телевизор, поклеить обои, поменять резину и еще 1099 абсолютно неженских дел. Я всегда читаю несколько книг одновременно. За прошлый год я отдала на благотворительность и разные социальные проекты около 20 миллионов рублей.

Я настолько активная, что просидеть даже один день дома для меня настоящая пытка. Поехать за ручкой в другой конец города - это чисто про меня. Иногда я разрешаю детям не идти в школу, потому что погода слишком хорошая и солнце светит", - написала блогерша.

Бизнесвумен рассказала, что все свои идеи и планы записывает в блокнот от руки, даже самые мелкие задачи.

"Это позволяет мне четко выполнять 95% запланированных дел и успевать очень-очень многое, а еще я испытываю просто священный трепет, когда ставлю галочку возле выполненного пункта. И если у меня нет хоть одной галочки, я не могу жить спокойно, пока не сделаю это дело.

У меня аналитический склад ума, я очень системная, линейная, прагматичная, обожаю правила и еще больше обожаю им следовать. Я помешана на комфорте и уюте места, в котором нахожусь. Даже когда мы в отелях в отпуске, я могу прикупить всякую красотишку, пожить с ней неделю, чтобы она радовала мои глаза и душу, а потом подарить кому-то", - пояснила Самойлова.

Каждый свой день Оксана начинает и заканчивает словами благодарности этому миру.

"Я убеждена в том, что это работает, и в том, что благодарность несет очень большую положительную энергию", - заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1965874-mnogodetnaya-oksana-samoylova-v-seksualnom-byustgaltere-ocharovala-sotsseti/