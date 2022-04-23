Кендалл Дженнер показала откровенное фото с музыкального фестиваля
26-летняя американская модель выложила откровенную фотографию, сделанную на музыкальном фестивале Coachella. Девушка снялась практически топлес, в одних лишь плавках от бикини.
Пост с фотографиями модель опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке Дженнер позирует возле бассейна во время вечеринки в пустыне. Модель запечатлели с распущенными волосами в ярко-синих плавках.
На опубликованной фотографии Дженнер отворачивается от камеры, прикрывая обнаженную грудь одной рукой, в то время как в другой – держит бутылку текилы собственного бренда.
Опубликованный пост набрал больше 8 миллионов лайков, а подписчики знаменитости засыпали Кендалл комплиментами.
"Шикарное фото", "Ты выглядишь потрясающе", "Горячая", "Королева", "Ты такая красивая", "Каждый раз просто нет слов", "10 из 10", "Невозможно не любить Кендалл", "Икона стиля", – восхитились комментаторы в соцсети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1965780-kendall-dzhenner-snyalas-toples-na-muzykalnom-festivale/