Кендалл Дженнер показала откровенное фото с музыкального фестиваля

Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner

26-летняя американская модель выложила откровенную фотографию, сделанную на музыкальном фестивале Coachella. Девушка снялась практически топлес, в одних лишь плавках от бикини.

Пост с фотографиями модель опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Дженнер позирует возле бассейна во время вечеринки в пустыне. Модель запечатлели с распущенными волосами в ярко-синих плавках.

На опубликованной фотографии Дженнер отворачивается от камеры, прикрывая обнаженную грудь одной рукой, в то время как в другой – держит бутылку текилы собственного бренда.

Опубликованный пост набрал больше 8 миллионов лайков, а подписчики знаменитости засыпали Кендалл комплиментами.

"Шикарное фото", "Ты выглядишь потрясающе", "Горячая", "Королева", "Ты такая красивая", "Каждый раз просто нет слов", "10 из 10", "Невозможно не любить Кендалл", "Икона стиля", – восхитились комментаторы в соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1965780-kendall-dzhenner-snyalas-toples-na-muzykalnom-festivale/