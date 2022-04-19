"Шорты сними, зачем!": Айару Бакытбек разозлила соцсети своим нарядом

Айару Бакытбек. Фото: instagram.com/aiaru_bb

18-летняя Айару Бакытбек в связи с учебой сейчас проживает в США. Но "уятмены", следящие за ее выбором одежды, умудряются достать девушку даже там. Поборникам нравственности пришлось не по душе, что она выбрала для своего путешествия короткие шорты, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айару поделилась фотографиями из своего путешествия по Аризоне, в которое отправилась с подругой. В поездку младшая сестра Айсауле надела рубашку с короткими рукавами, а также шорты - именно они вызвали недовольство отдельных пользователей соцсети. "Уятмены" сочли, что их длина непозволительно короткая.

"Девушка должна быть загадочной, не раскрывая всего", "Как сегодня изменилось народное понятие о красоте?", "Пора прикрываться юбкой", "Разумная девушка прикроется юбкой", "Шорты сними, зачем!", "Стыдно за молодежь", "Почему стараешься ходить без нормальной одежды, показывая все", "Мне кажется, ты стала совсем другим человеком", - высказались некоторые подписчики.

Однако остальные сочли Айару очень привлекательной девушкой и выразили восхищение ее внешностью.

"Да, это не фото, а реальный портрет умной, красивой, успешной и стильной дамы!", "Повзрослела", "Красивая девушка", "Ты очень симпатичная. Хотел бы с тобой познакомиться", "Идеальные ноги", - прокомментировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1965612-shorty-snimi-zachem-ayaru-bakytbek-razozlila-sotsseti-svoim-naryadom/