"Обожаю эту семейку": актеры сериала "Воронины" умилили Сеть забавным танцем

Екатерина Волкова, Станислав Дужников и Анна Фроловцева. Кадр из видео: instagram.com/volkovihome

Российская актриса Екатерина Волкова поделилась интересным видео, которое высоко оценили ее подписчики в соцсети. На кадрах она задорно танцует вместе с коллегами, сыгравшими с ней в полюбившемся сериале "Воронины", передает NUR.KZ.

Позитивное видео Екатерина разместила в Instagram.

"Семейка затанцевала", - написала она.

Зажигательный танец вместе с Екатериной исполнили Станислав Дужников, сыгравший в сериале роль обаятельного Лени - старшего брата ее мужа Кости, а также Анна Фроловцева, исполнившая роль Галины Ивановны - свекрови Веры.

Танец не оставил равнодушными поклонников комедийного сериала о замечательной семье. Многие с грустью вспомнили о покойном Борисе Клюеве. Актер блестяще сыграл в сериале Николая Петровича - главу семейства Ворониных. Борис Владимирович умер на 77-м году жизни 1 сентября 2020 года после продолжительной болезни.

"Лучшие", "Обожаю эту семейку", "Прекрасно танцуете", "Костика не хватает", "Классные", "А где нытик Костя?", "Ух, классно", "Крутые какие", "Мама Галя", "Николая Петровича не хватает", "Ой, какой Дужников пластичный, танцуете вы все супер!!!", "Наша любимая семейка. Обожаю вас", "Молодцы, крутой танец", "Наши любимые и такие родные уже", "Классные и неповторимые", "Сразу настроение на сто процентов", "Галина Ивановна выше всех похвал", - оставили они свои комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1965507-obozhayu-etu-semeyku-aktery-seriala-voroniny-umilili-set-zabavnym-tantsem/