"Таковы мы, женщины": Майя Бекбаева рассказала о коррекции своих век (фото)

Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Телеведущая Майя Бекбаева призналась, что прибегла к коррекции век. Она решила пойти на это из-за ассиметрии формы глаз, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков спросил Майю в Instagram, сделала ли она что-либо с глазами.

"У меня от природы есть ассиметрия, на одном веке две складки. Давно хотела это поправить. Форму век я не меняла, когда спадет отек, все будет так, как было раньше, только симметрично. Муж ругается, говорит, что я докапываюсь до своих и без того прекрасных глаз. Ну, уже таковы мы, женщины. Хотим, чтобы все было безупречно", - с улыбкой призналась журналистка, продемонстрировав на фотографии упомянутую ассиметрию.

Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Еще один вопрос от поклонников касался ее мнения насчет дружбы между мужчиной и женщиной. Пользователь соцсети поинтересовался, верит ли Бекбаева в нее.

"Я верю, что между мужчиной и женщиной могут быть добрые отношения, основанные на единомыслии, общих ценностях, на взаимоподдержке. Дружба, на мой взгляд, это слишком тесная связь, в ней мы максимально духовно обнажены, максимально открыты. В такой близости ко мне из мужчин может быть только муж", - ответила отечественная телеведущая.

Story Майи Бекбаевой. Скрин: instagram.com/mayabekbayeva

Кроме того, Бекбаева опубликовала трогательное фото с супругом.

"У нас День влюбленных каждый день", - похвасталась она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1965483-takovy-my-zhenschiny-mayya-bekbaeva-rasskazala-o-korrektsii-svoih-vek-foto/