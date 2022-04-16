53-летняя модель снялась в кожаной куртке на голое тело
Датская модель Хелена Кристенсен снялась в откровенной и немного необычной фотосессии для журнала Numero. Подписчики 53-летней женщины пришли в восторг от смелых снимков.
Хелена Кристенсен поделилась результатами съемок на своей странице в Instagram. В посте она разместила сразу несколько фотографий в разных образах.
На одном из снимков 53-летняя знаменитость предстала перед фотографом в кожаной куртке в байкерском стиле бренда Prada на голое тело. В качестве украшений она выбрала широкую цепь и массивные серьги.
Кроме того, на одной из фотографий женщина запечатлена в черном платье с эффектным разрезом, оголяющим ее ногу и ягодицу.
Известно, что автором съемки выступила фотохудожница Агата Серж. В то же время стилистом стала Кристиан Вильяж, а визажистом - Кристин Чербони.
Фанаты Кристенсен завалили ее комплиментами в комментариях под фотографиями.
"Потрясающе", "Абсолютно изумительно! Богиня!", "Остальным моделям теперь стоит поучиться у нее", "Шикарно", "Ангел", "Просто совершенство", "Красивая обложка и кадры", "Королева", "Красивая вдохновляющая женщина", – восхитились подписчики Хелены.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1965083-53-letnyaya-model-snyalas-v-kozhanoy-kurtke-na-goloe-telo/