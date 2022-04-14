"Не могу устоять перед твоими чарами:" турецкая кинозвезда Хазал Кая примерила милый образ

Хазал Кая. Фото: instagram.com/hazalkaya

31-летняя турецкая киноактриса Хазал Кая собрала восторженные отзывы поклонников, опубликовав снимок из новой фотосессии. Актриса в нежно-розовом платье напомнила им героиню из сказок, передает NUR.KZ.

Актриса Хазал Кая известна казахстанскому зрителю по полюбившемуся сериалу "Запретная любовь". В сериале она сыграла юную Нихаль - дочь богатого вдовца Аднана.

Позже Хазал воплотила на экране образ бедной девушки Ферихи Йылмаз в сериале "Я назвала ее Фериха", ее партнером по съемочной площадке стал красавец Чагатай Улусой.

В Instagram Хазал имеет большую армию поклонников - 6,9 млн подписчиков. Каждая ее публикация набирает множество "лайков" и комментариев. Одна из последних фотосессий актрисы пришлась по душе ее фолловерам.

На фото Хазал запечатлелась на фоне стены из роз в нежно-розовом воздушном платье с воланами. Подписчики не смогли скрыть свой восторг и оставили лестные отзывы.

"Замечательно", "Я люблю вас", "Я не могу устоять перед твоими чарами", "Какая красавица", "Не могу отличить тебя от куклы, такая волшебная", "Лучшее фото, которое я видела за последнее время, я влюбилась", "Выпускное платье моей мечты", "Как диснеевская принцесса", "Как кукла Барби", "Королева", - отметили восторженные фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1964975-ne-mogu-ustoyat-pered-tvoimi-charami-turetskaya-kinozvezda-hazal-kaya-primerila-milyy-obraz/