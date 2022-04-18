"У нее папины глаза": младшая дочь Бельмондо восхитила пользователей Сети

Стелла Бельмондо. Фото: instagram.com/tellabelmondo

Дочь легендарного французского актера Жан-Поля Бельмондо Стелла восхитила красотой своих подписчиков. Многие отмечают, что внешне она похожа на маму, но глаза у девушки папины.

Недавно 19-летняя Стелла опубликовала в своем Instagram серию фото.

Дочь Бельмондо с распущенными волосами позирует в черном топе с бантом и такого же цвета джинсах с завышенной талией. Она дополнила образ необычной розовой сумкой.

Естественная красота девушки была оценена фолловерами со всего мира. За страничкой дочери легендарного артиста следит около 62 тыс. человек.

"Отец гордился бы тобой", "Такая стильная", "Великолепна", "У нее папины глаза", - писали комментаторы под фотографиями.

Стоит отметить, что Стелла родилась, когда Жан-Полю Бельмондо было 70 лет.

Напомним, что культовый актер умер в возрасте 88 лет в сентябре 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1964881-u-nee-papiny-glaza-mladshaya-doch-belmondo-voshitila-polzovateley-seti/