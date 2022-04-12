"Такая сногсшибательная": Say Mo в эффектном ярко-красном наряде собрала комплименты в Сети

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Отечественная певица Say Mo представила новый трек и опубликовала ряд фотографий в эффектном и ярком наряде. Как обычно, подписчики в соцсети разделились на два полярных лагеря и высказали свои мнения, передает NUR.KZ.

На днях певица анонсировала премьеру трека "Будь умницей". Наряд, который Say Mo выбрала для сниппета трека, смутил моралистов. Тогда артистка не показала, какого цвета ее лук, заставив теряться в догадках подписчиков. Как оказалось, Say Mo запечатлелась в ярко-красном эффектном аутфите.

"Будь умницей" в Сети. Успели послушать? Какая строчка понравилась?" - поинтересовалась она у фанатов.

Трек вызвал высокую оценку меломанов, но некоторые не были столь впечатлены.

"Почему некоторые песни дешевые?", "Или макияж или красный цвет - что-то не вяжется", "Я угадала цвет наряда", "Хватить страдать и думать о прошлом", "Смысл песни?", "Щечки появились", "Еще и ти**ки показала", - отметили пользователи Казнета.

После Say Mo поделилась серией фото в этом же дерзком луке.

"Хочу много красных эмоджи!" - написала она.

Подписчики не поскупились на похвалу в адрес своей любимицы.

"Нереальная", "Какие классные, яркие фотки", "Шикарная", "Тоже хочу такие же фото", "Такая сногсшибательная", "Бомбезная", - высказались фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1964619-takaya-snogsshibatelnaya-say-mo-v-effektnom-yarko-krasnom-naryade-sobrala-komplimenty-v-seti/