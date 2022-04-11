"Как я могла жаловаться на внешность": Анна Бузова призналась, что имела комплексы

Анна Бузова. Фото: instagram.com/annabuzova

Младшая сестра Ольги Бузовой рассказала, что смогла полюбить и принять себя. Это откровение помогло ей начать жить по-новому, наслаждаясь моментами, передает NUR.KZ.

В очередной вечер откровений подписчики спросили Анну, что она бы хотела в себе поменять.

"Год назад я бы начала перечислять столько всего. Сейчас, честно, мне нравится в себе все. Даже если есть что-то, что меня смущает, я либо работаю над этим, либо принимаю это.

Смотрю на себя сейчас немного другими глазами и удивляюсь, как раньше я могла себе позволить жаловаться на внешность, позволить комплексовать и расстраиваться.

Я наконец-то полюбила себя! И очень кайфую от этого чувства", - призналась Анна в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Сторис Анны Бузовой. Скриншот: instagram.com/annabuzova

Сестра Бузовой также показала, как выглядела раньше с челкой. Отметив, что больше к этой прическе возвращаться не хочет. Ранее Анна уже показывала архивное фото из своей юности. Она уверяет, что ее внешность сейчас - это результат упорной работы над собой.

Анна Бузова. Фото: instagram.com/annabuzova

Сейчас Анна отказалась от фильтров при публикации своих фотографий. Она уверена, что это самообман. Бузова-младшая не желает обманывать и своих подписчиков.

"Мы все люди, мы все неидеальны и наша уникальность как раз состоит в нашей неидеальности", - заявила она.

Сторис Анны Бузовой. Скриншот: instagram.com/annabuzova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1964409-kak-ya-mogla-zhalovatsya-na-vneshnost-anna-buzova-priznalas-chto-imela-kompleksy/