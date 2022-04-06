"За генетикой, везением и успехом скрывается труд": Анна Бузова показала, какой была в юности

Анна Бузова. Фото: instagram.com/annabuzova

Сестра эпатажной телеведущей Ольги Бузовой показала архивные фотографии. Анна попыталась доказать, что в ее стройности генетика не сыграла роли, преображения Анна добилась упорным трудом, передает NUR.KZ.

33-летняя Анна Бузова может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. Многие считают, что девушке просто повезло с генетикой, однако Анна уверяет, что это не так.

"Как правило, за генетикой, везением и успехом скрывается труд и ежедневная работа над собой", - отметила она, показав, какой была в 20 лет.

Сторис Анны Бузовой. Скриншот: instagram.com/annabuzova

Анна считала себя "гадким утенком", пока не задумалась о том, что все в ее руках.

"Я раньше была убеждена, что просто всем вокруг повезло, а мне - нет, пока не осознала, что все, что происходит в моей жизни, зависит только от меня.

И чтобы везло необходимо, как минимум, полюбить себя, начать заботиться о себе, заниматься собой и наполнять себя! И после этого осознания мне начало везти (если это так можно назвать)", - призналась бизнесвумен.

Сторис Анны Бузовой. Скриншот: instagram.com/annabuzova

Но подписчицы продолжили уверять Анну в том, что она никогда не была полной. А на фото она очень юна.

"Тут дело как бы не только в молодости и щечках. И сильно стройной меня тут вряд ли назовешь", - заявила Бузова.

Экс-участница "Дома-2" также рассказала, что ее 62-летняя мама три раза в неделю ходит на танцы. Она добавила, что очень гордится своей мамой.

Анна Бузова. Фото: instagram.com/annabuzova

Мы писали ранее, что Анна Бузова поделилась кадром своей первой фотосессии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1963679-za-genetikoy-vezeniem-i-uspehom-skryvaetsya-trud-anna-buzova-pokazala-kakoy-byla-v-yunosti/