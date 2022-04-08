"Зайка такой": участник "Холостяка" Димаш Адилет изумил соцсети своей фигурой

Димаш Адилет. Фото: instagram.com/dimashadilet

Казахстанский блогер Димаш Адилет, участник российского шоу "Холостяк", показал, как изменилась его фигура за один год. Поклонников такие перемены впечатлили, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Адилет опубликовал коллаж из фото 2017 и 2018 года. За этот период, по словам звезды соцсетей, он набрал девять килограммов. Судя по фото, это кардинально изменило ее фигуру - на втором кадре она выглядит намного более рельефной.

"На первом фото март 2017 года, 64 килограмма, мой самый низкий вес. Я тогда сильно заболел и особо не занимался спортом. На втором фото октябрь 2018, 73 килограмма, когда я вошел в удовлетворительную форму после того периода. В тот момент готовился выступать в Швейцарских национальных соревнованиях по боксу. К сожалению, травмировал локоть за несколько месяцев до начала", - рассказал Димаш.

Сейчас, спустя четыре года, участник "Холостяка" весит 81 килограмм.

"Немного расслабился. Ну что, входим обратно в хорошую форму?" - написал блогер.

Подписчики Димаша прокомментировали его трансформацию и то, как он выглядит сейчас.

"Ты только что стал моим мотиватором", "В выпусках такой пухляша", "Блин, кому-то просто приседать лень, а кто-то вот такую крутую трансформацию делает", "Хороший результат", "Да, кстати заметно, вам нужно немного сбросить и подкачаться", "Вспомнился фильм про Капитана Америка", "Шикарно, невероятная сила воли", "Нет не надо худеть, вес в холостяке очень даже подходит", "Зайка такой. 81 - это идеально, не надо худеть, пожалуйста", - высказались пользователи соцсети.

Напомним, ранее стало известно, что казахстанец Димаш Адилет стал новым участником шоу "Холостяк".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1964095-zayka-takoy-uchastnik-holostyaka-dimash-adilet-izumil-sotsseti-svoey-figuroy/