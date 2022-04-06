"Нынче мамочки - огонь": Айсауле Бакытбек в обягивающем платье привела в восторг соцсети (видео)

Айсауле Бакытбек. Кадр видео: instagram.com/aissaulebakytbek

Айсауле Бакытбек выложила видео, на котором она позирует в черном облегающем коротком платье. Кадры привели в восторг подписчиков блогерши, передает NUR.KZ.

Видео с участием Айсауле появилось на ее странице в Instagram. На нем она плавно двигается в сторону камеры в сексуальном платье, демонстрируя распущенные волосы.

Подписчики молодой мамы оценили ролик, отметив фигуру и внешность блогерши. Некоторые отметили, что после родов Айсауле стала еще более женственной. А кто-то сравнил кадры с рекламой шампуня.

"Моя доча так пристально смотрела это видео, а у нее отменный вкус. Айсауле - огонь", "Уааау, это уже не Айса, это уже Aissaule", "Вау, Айсауле, как всегда, шикарная", "Кто скажет, что вы рожали?", "После родов стали женственнее", "Нынче мамочки - огонь", "Красотка", "Горячая мамочка", "Будто и не рожала", - восхитились пользователи соцсети.

Напомним, ранее мы писали, как Айсауле Бакытбек ответила на упреки подписчиков в том, что она не занимается самостоятельно бытовыми делами у себя дома. Молодая мать высказалась, что зато годовой доход ее бизнеса составляет девятизначную сумму. Она также порассуждала на тему воспитания девочек в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1963675-nynche-mamochki-ogon-aysaule-bakytbek-v-obyagivayuschem-plate-privela-v-vostorg-sotsseti-video/