"Многих с детства учат служить": Айсауле Бакытбек о воспитании девушек в стране и своих доходах

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанская блогерша Айсауле Бакытбек ответила на упреки подписчиков в том, что она не занимается самостоятельно бытовыми делами. Молодая мать заявила, что зато годовой доход ее бизнеса составляет девятизначную сумму, передает NUR.KZ.

В Instagram один из подписчиков Айсауле написал ей сообщение с упреком.

"Ужас, у вас есть домработница, которая все делает по дому, а есть девушки-мамы вашего возраста, которые живут со свекровями и делают еще больше, чем вы. Сразу видно, что никогда не трудились по дому, не обучались, вот результат", - заявил пользователь соцсети.

Блогерша в ответ не стала молчать и рассказала о своих достижениях.

"Меня действительно обучали другому. Может, поэтому годовой оборот моего салона красоты состоит из девяти цифр? Так что тут с какой колокольни судить, делают ли они больше, чем я. Кому-то за кухней надо следить, кому-то - за 20 человек нести ответственность. Каждому свое", - ответила на это бизнесвумен.

Story Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Молодая мать также порассуждала на тему воспитания девочек в Казахстане.

"Судя по количеству похожих вопросов и осуждений на эту тему, это одно из самых больных мест казахстанских женщин, что еще раз отражает ошибки в воспитании девочек у нас в стране. Многих с детства готовят служить своему мужу, родственникам, дому. Но не рассказывают, что с истинным счастьем это не имеет ничего общего.

Многие выходят замуж и начинают жить свой кошмар наяву. Именно поэтому советую всем мегаответственно подходить к выбору спутника, дабы не допустить самую большую ошибку в жизни. И не слушать никого, кроме своего сердца, в данном вопросе", - высказалась Айсауле.

Кроме того, она посоветовала девушкам учиться и работать.

Story Айсауле Бакытбек. Скрин: Story Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1963525-mnogih-s-detstva-uchat-sluzhit-aysaule-bakytbek-o-vospitanii-devushek-v-strane-i-svoih-dohodah/