"Заблокирую всех, кто что-то напишет про мои пальцы": ноги Кендалл Дженнер высмеяли в Сети

Кендалл Дженнер. Фото: Arturo Holmes/Staff/Getty Images

Недавние фотографии известной модели Кендалл Дженнер стали объектом насмешек в Сети. Многие пользователи и не обратили бы внимание на пальцы знаменитости, если бы не подпись к фото.

Дженнер поделилась серией снимков в своем Instagram.

На них Кендалл позирует в паркинге напротив автомобилей. Знаменитость запечатлели в облегающем платье с принтом в технике тай-дай бренда Loewe, которое оформлено высоким разрезом, и вьетнамках на платформе черного цвета.

Модель обратилась к своим подписчикам под фото.

"Я заблокирую всех, кто что-то напишет про мои пальцы", - написала она.

Однако, несмотря на просьбу модели, фолловеры все равно высмеяли слишком длинные пальцы на ногах модели.

"Я уже придумала шутку про твои пальцы, но раз ты просишь, просто промолчу", "Ой, зря ты это написала, теперь все только и будут смотреть на твои пальцы", "Я даже приблизила, чтобы рассмотреть твои пальцы", "Они похожи на волны", - писали комментаторы.

Другие же призвали Кендалл не смущаться своих пальцев на ногах.

"А мне нравятся твои большие пальцы", "Да что ты, они же такие миленькие", "Вы лучше посмотрите на это классное платье", "Кендалл - красотка", - поддержали модель подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1963604-zablokiruyu-vseh-kto-chto-to-napishet-pro-moi-paltsy-nogi-kendall-dzhenner-vysmeyali-v-seti/