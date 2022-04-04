"Весна пусть в нас проснется": Юля Паршута очаровала Сеть романтическим образом

Юля Паршута. Фото: instagram.com/parshoota

Российская певица и актриса Юлия Паршута покорила фанатов новым романтическим образом. Фанаты рассыпались в комплиментах знаменитости, которая раскрыла секрет своей идеальной фигуры. Певица, не жалея сил, занимается спортом, передает NUR.KZ.

Юля Паршута поделилась новым образом в Telegram. Она отметила, что с нетерпением ждет весны. Романтичный наряд Юли с открытыми плечами пришелся по душе ее фанатам.

"Вам очень пойдет короткая стрижка, подтверждение тому - третье фото", "Такие уютные фото", "Роскошная", "Красивая, нежная", "Барышня, ты что такая красивая?", "У нас давно весна", "Красота какая", "Лучшая", "Сначала весна пусть в нас проснется, а потом и в мир придет", "Чудо", - написали они.

Юля Паршута. Фото: t.me/Parshoota

Юля отмечает, что сохранять отличную форму ей помогают занятия в спортивном зале. Таким образом, она не только оттачивает фигуру, но и коротает серые будни перед настоящей весной. Однако красавица иногда не может устоять перед сладким.

"Когда "накрывает" морально и физически, все равно еду в зал и занимаюсь, ежели намечено. Функциональная плюс растяжка. Раз я молодец, захотелось поддержать это движение души простой низкоуглеводной едой. Приняла. Заела протеиновым батончиком. В машине прикончила шоколадку из кешью, а дома - конфитюр. Оказалось, не все так просто", - отметила она.

Юля Паршута. Фото: t.me/Parshoota

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1963337-vesna-pust-v-nas-prosnetsya-yulya-parshuta-ocharovala-set-romanticheskim-obrazom/