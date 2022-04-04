"Гордость наша": Альмира Турсын удивила фанатов необычными образами

Альмира Турсын. Фото: instagram.com/almiratursyn

Актриса Альмира Турсын продемонстрировала поклонникам несколько новых ярких образов. Фотографии очень впечатлили ее фанатов, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Альмира опубликовала сразу множество необычных для себя образов.

"Фотосессия - это актерство в статике! Все начинается с классики, натуреля, а потом с фразы "А давайте... другие волосы, перевернемся вверх тормашками, а что, если стать блондинкой, мулаткой, цыганкой". Мы творим-вытворяем, экспериментируем, веселимся и сами кайфуем! Кто мы? Я, мои субличности и альтер-эго! В общем, пока нет ролей и проектов, отрываюсь на фотосессиях!" - написала актриса, известная казахстанским зрителям по главной роли в фильме "Томирис".

Поклонников восхитили ее перевоплощения.

"Альмира, какая вы красивая и осознанная!", "В моих глазах вы: 1 фото — Альмира Турсын, 2 — как Уитни Хьюстон, 3 — как Шейха Моза", "Какая шикарная, везде такая разная", "Альмира, ты супер, молодец! Гордость наша! Так держать!", "Супер, красивые образы, красивая женщина", "Мне очень нравится, во всех ты, душечка, нарядах хороша", "Вы такая везде разная", - прокомментировали они фотографии отечественной актрисы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1963305-gordost-nasha-almira-tursyn-udivila-fanatov-neobychnymi-obrazami/