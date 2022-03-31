"Абсолютно идеальная женщина": 40-летняя Бейонсе произвела фурор в откровенном платье

Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

Американская певица, актриса и музыкальный продюсер Бейонсе поразила своих фанатов, примерив "голое" платье. 40-летняя артистка произвела фурор, как на самой церемонии вручения премии "Оскар", так и на вечеринке после торжества, передает NUR.KZ.

На церемонии "Оскар-2022", прошедшей на днях в Лос-Анджелесе, Бейонсе выступила с песней Be Alive, с которой была номинирована на премию в категории "Лучшая песня". Трек был написан для кинофильма "Король Ричард". Своим выходом артистка произвела настоящий фурор, ее роскошное платье лимонного цвета покорило публику.

После Бейонсе вместе с мужем Jay-Z стала соведущей Gold Party - вечеринки, завершающей марафон событий, посвященных 94-ой церемонии вручения премии "Оскар".

Откровенный наряд, который она выбрала для выхода в свет, привел в восторг ее фанатов. Вечерний аутфит она дополнила элегантными босоножками, серебристым клатчем, массивными драгоценными украшениями и модными солнцезащитными очками. Эффектное полупрозрачное платье подчеркнуло ее пышные формы.

Фотографии, которые артистка опубликовала в Instagram, набрали множество "лайков".

"Бей, ты всегда мешаешь мне спать своими поздними постами", "Ты абсолютно идеальная женщина", "Королева", "Я просто в восторге", "Как мне нравится это платье", "Бриллиант", "Легенда", "Прекрасная", "О, мой Бог!", "Как мне после этого спать?", "Люблю тебя", - отметили восторженные поклонники и звездные коллеги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1962891-absolyutno-idealnaya-zhenschina-40-letnyaya-beyonse-proizvela-furor-v-otkrovennom-plate/