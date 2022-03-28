"Вау, это так знойно": Даша Март взволновала фанатов сексуальным образом

Даша Март. Фото: instagram.com/dashamart

Белорусская модель Даша Март взволновала подписчиков, примерив оригинальное платье на шнуровке. Поклонники популярной инстадивы отметили, что в любом наряде она выглядит потрясающе, передает NUR.KZ.

"Тотальный черный", - прокомментировала Даша свои новые фотографии в Instagram.

На снимках сексапильная модель позирует в интересном платье на шнуровке. Глубокий разрез и волнительное декольте подчеркивают ее длинные ноги и пышную грудь.

Подписчики рассыпались в комплиментах и не смогли остановить свой выбор на одной из пяти фотографий, отметив, что на всех кадрах Даша просто бесподобна.

"Великолепная, яркая, красивая и драгоценная", "Ошеломительно", "Превосходное платье", "Черный наряд просто сказочный", "Все просто великолепно", "Вау, это так знойно", "Моя фаворитка", "Все потому, что ты прекрасная леди", "Настоящая богиня, так сексуально выглядишь", "Красотка", - написали они.

Отметим, что каждая публикация Даши набирает множество "лайков". В Instagram у модели 2,5 млн подписчиков, которые с нетерпением ждут ее новых фотосессий. Особенный восторг вызывают у них пляжные фото модели.

Так, на одном из последних фото в купальнике фолловеры высоко оценили не только фигуру и пышные формы Март, но и ее отличный вкус. Фанаты всегда отмечают, что модель отличается стильными луками и необычными бикини.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1962405-vau-eto-tak-znoyno-dasha-mart-vzvolnovala-fanatov-seksualnym-obrazom/