"Хищница": маленькая Маша из "Ворониных" удивила фанатов глубоким декольте на фото

Мария Ильюхина. Фото: instagram.com/maria_iliukhina

Актриса Мария Ильюхина, сыгравшая одну из дочерей семейства Ворониных в одноименном сериале, повзрослела и превратилась в настоящую красавицу. Недавно в соцсетях она поделилась с поклонниками фотографиями с довольно откровенным вырезом декольте.

18-летняя актриса довольно часто делится с подписчиками в Instagram фотографиями из своей повседневной жизни.

На днях Мария выложила несколько очаровательных селфи. Она сфотографировалась в синей кофте с длинными рукавами и глубоким декольте, которая замечательно подчеркивает достоинства фигуры актрисы.

Сама Ильюхина подписала это фото фразой: "Сафари, хищница на этой party".

В комментариях подписчики восхитились формами девушки и назвали ее богиней.

"Что за бомба огонь", "Богиня", "Какая ты красивая!", "Великолепная красотка", "Самая красивая девушка в мире, дай бог тебе здоровья", "Хищница в этой кофемании", "Рыжая бестия", – расхвалили актрису поклонники.

Вместе с тем, многие поразились, как быстро Мария Ильюхина превратилась из маленькой девочки с экрана в соблазнительную красавицу.

"Растет Маша", "Сколько я спал?", "Как же ты выросла", "Ты заметно похорошела", "Как быстро время идет… вроде только вчера смотрел Ворониных, а сегодня она уже такая", – выразили удивление комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1962394-hischnitsa-malenkaya-masha-iz-voroninyh-udivila-fanatov-glubokim-dekolte-na-foto/