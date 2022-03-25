"Ох, моя королева": разведенная Ким Кардашьян подразнила фанатов пышной грудью

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

С момента развода Ким Кардашьян не прошло и месяца, а ее коллекция фотографий значительно пополнилась новыми откровенными снимками. На них звезда с удовольствием демонстрирует свою пышную грудь, принимая затем множество комплиментов от радостных фанатов, передает NUR.KZ.

Новые фото после развода Ким появились на ее странице в Instagram.

Серия снимков, на которых модель позирует в бикини темно-синего цвета, собрала более пяти миллионов "лайков". В комментариях поклонники выражают свое восхищение ее фигурой и нарядами, называя Кардашьян "горячей мамочкой" и "своей девочкой".

Кроме того, Ким уже открыла весенне-летний сезон 2022 года, надев ярко-розовый костюм, подчеркнувший ее грудь, талию и бедра.

"Ты выглядишь так классно, Ким!", "Потрясающа, как всегда", "Восхитительна", "Ох, моя королева", "Розовая леди", "Икона", "Мне нравится, что Майами всегда раскрывает эту твою сторону", "Кимберли, ты так просто не сдаешься", "Вот почему она самая знаковая женщина в мире моды", - заявили пользователи соцсети.

Напомним, ранее мы писали, что Ким Кардашьян официально развелась с мужем и отказалась от его фамилии. Процесс расторжения брака длился больше года - иск Ким подала в начале прошлого года. Все это время Канье Уэст, теперь носящий имя Йе, пытался помешать разводу. Однако модель была тверда в своем намерении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1962166-oh-moya-koroleva-razvedennaya-kim-kardashyan-podraznila-fanatov-pyshnoy-grudyu/